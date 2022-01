Milan, richiesta choc per il difensore: il colpo rischia di saltare

Il primo obiettivo di gennaio del Milan è il difensore del Lille Botman. I francesi ‘sparano’ alto per il promettente calciatore.

Complice l’infortunio occorso a Simon Kjaer il Milan ha urgenza di intervenire sul mercato ed a gennaio punta un difensore. La squadra di Stefano Pioli ha solo tre centrali disponibili in rosa e nel corso del calciomercato invernale l’obiettivo è puntellare il reparto difensivo.

Il sogno della dirigenza rossonera è il difensore del Lille Sven Botman e nelle ultime settimane il Milan sembrava aver fatto passi in avanti per acquistare il giocatore. La situazione non è invece cosi rosea ed il Milan dovrà ‘sudare’ per provare ad acquistare il giovane e talentuoso difensore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, non solo i rossoneri sulle tracce di Botman

Secondo quanto riporta Sky Sports UK il club francese non ne vuole sapere di cedere il suo centrale ed addirittura avrebbe chiesto 72 milioni di euro per il suo cartellino, una richiesta choc o meglio un semplice modo per allontanare ogni pretendente sul giocatore, in scadenza di contratto nel lontano 2025.

LEGGI ANCHE >>> “Futuro deciso”, emergono i dettagli sull’incontro tra Tuchel e Lukaku

Oltre al rifiuto del Lille il Milan deve poi fare i conti con la concorrenza del Newcastle ‘dello sceicco’ con il club inglese che vorrebbe Botman come una delle prime pedine per rinforzare la rosa.