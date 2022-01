Pirlo è pronto al ritorno: richiesta a sorpresa per l’ex Juventus

Dopo l’addio alla Juventus Pirlo è rimasto senza panchina. L’ex talento del calcio italiano potrebbe ripartire da una Nazionale straniera.

Andrea Pirlo ha debuttato come allenatore la scorsa stagione sulla panchina della Juventus e nonostante un’annata abbastanza tribolata è riuscito a raggiungere gli obiettivi. Il tecnico non solo ha ottenuto la qualificazione in Champions League, ma lo scorso gennaio è riuscito anche a portare a casa la supercoppa italiana, suo primo titolo da allenatore.

L’inizio difficile di Massimiliano Allegri in questa stagione ha paradossalmente rivalutato la stagione di Pirlo. In casa Juve sono tanti i tifosi a pensare che non sia stato concesso molto tempo al tecnico e che si poteva confermarlo. La Juve è un lontano ricordo, ma ora Pirlo potrebbe ripartire.

Polonia, si pensa a Pirlo per la panchina

La Polonia affronterà i Playoff Mondiali nel mese di Marzo e la federazione sta valutando diversi nomi per la panchina. Secondo quanto riporta il portale polacco Sportowefakty.wp addirittura Andrea Pirlo si sarebbe proposto per la panchina e sarebbe un nome sotto osservazione da parte della federazione.

Nonostante ciò la prima idea è quella di puntare su un tecnico ‘locale’ e per questo motivo in pole position per la panchina ci sarebbe Adam Nawalka.