Calciomercato Inter, è fatta: l’annuncio del presidente sull’attaccante

Il presidente del Tigre, club argentino, ha annunciato l’acquisto in prestito del giovane talento di proprietà Inter Facundo Colidio.

In vista di questa sessione di calciomercato l’Inter non sembra in procinto di fare grandi operazioni, nè in entrata e nè in uscita. Il club nerazzurro proverà solo a sfoltire la rosa o magari trovare una nuova destinazione a quei giovani che finora, neanche in prestito, hanno trovato il giusto minutaggio.

E’ il caso del giovane talento argentino Facundo Colidio, giocatore arrivato alla Primavera dell’Inter, ma mai realmente esploso. Attualmente il giocatore militava in Belgio, ma non è riuscito ad imporsi e cercava quindi una nuova destinazione. Dopo anni in Europa Colidio, scuola Boca Juniors, torna in Argentina e giocherà tra le fila del Tigre.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, il presidente annuncia l’acquisto del giovane talento

Intervenuto nel corso di una trasmissione radiofonica argentina, dal nome ‘Como Te Va’, sulle frequenze di Radio Colonia, il presidente del Tigre Ezequiel Melarana ha annunciato l’arrivo del giovane attaccante di proprietà nerazzurra:

LEGGI ANCHE >>> Juventus, è sfida alle big europee per il top difensore: pronto il precontratto

“Colidio è uscito dalla Cantera del Boca Juniors, ma è ancora una priorità per l’Inter. In nerazzurro ha faticato a decollare, era in prestito in Belgio e c’era la possibilità di portarlo qui. Il suo arrivo è confermato, poco fa ho firmato il prestito con l’Inter”. Colidio ha quindi ora l’occasione di provare a rilanciarsi e dimostrare il suo talento dopo anni di dure delusioni.