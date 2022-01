Calciomercato Torino, assalto al bomber: scelto il sostituto di Belotti

Con Belotti sempre più lontano, il Torino vuole correre ai ripari e investire sul futuro: si pensa a Luca Moro, giovane talento del Catania

Il Torino ha bisogno di certezze, dal momento che la possibilità che Andrea Belotti possa firmare il rinnovo di contratto si fa sempre più remota. Sul capitano granata è, infatti, forte l’interesse sempre del Toronto che, oltre a Lorenzo Insigne, punterebbe ad avere l’altro attaccante azzurro in rosa. La proposta fattagli recapitare è di sicuro allettante perché milionaria, con un ricco contratto che lo allontanerebbe maggiormente dal proprio club di appartenenza. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022, ma il Torino vuole giocare d’anticipo: spunta perciò il nome di un giovane talento, già bomber in questa stagione.

Calciomercato Torino, con Belotti sempre più lontano spunta un nome nuovo

Il Torino, che già da qualche tempo aveva iniziato a seguire il giovanissimo attaccante del Pisa, ovvero Lorenzo Lucca, ora ha puntato gli occhi su altro giovane talento. Si tratta di Luca Moro, classe 2001 attualmente in prestito al Catania. L’attaccante, in Serie C, ha segnato nel corso di questa stagione ben 18 gol in 17 partite e ha procurato 2 assist. Rigorista e adattabile al ruolo di ala, sia destra sia sinistra, è un profilo che piace molto a Ivan Juric. Il giocatore è di proprietà del Padova e il suo contratto scadrà nel 2023.

Secondo l’edizione odierna di ‘Tuttosport’, quindi, l’interesse su di lui del club granata sarebbe concreto. A monitorare la sua situazione ci sarebbe però anche il Sassuolo, quindi l’operazione di calciomercato, qualora dovesse effettivamente prendere il via, comporterebbe una possibile sfida interessante tra i due club di Serie A. Il ventenne potrebbe garantire prestazioni da vero bomber, visto ciò che già sta dimostrando tra le file del Catania nonostante il difficile periodo storico che il club sta attraversando. L’imperativo per il Torino è, in ogni caso, quello di ‘correre ai ripari’ per non rischiare di restare senza un valido sostituto di Andrea Belotti.