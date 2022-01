Lega Serie A, giornata di campionato rinviata: comunicato ufficiale

La Lega di Serie A ha disposto il rinvio della quindicesima giornata e dei quarti di finale d’andata della Coppa Italia di Primavera 1

La Lega di Serie A questa mattina ha scelto di ridurre il programma in seguito ai numerosi contagi registrati su tutto il territorio nazionale. La morsa del Covid continua ad influenzare l’agenda sportiva. A farne le spese sono i tornei Primavera 1. Nei giorni scorsi invece si era fermata la Lega Pro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Primavera 1: disposto il rinvio della quindicesima giornata e dei quarti di finale d’andata di Coppa Italia

La Lega di Serie A ha optato per il rinvio del prossimo turno del campionato Primavera 1 e non solo. Le gare della quindicesima giornata d’andata, previste inizialmente per il 7-8 e 9 gennaio, e quelle valide per i quarti di finale di TimVision Cup, in programma per il 12 e il 13 gennaio, sono sono state infatti rinviate a data da destinarsi.

In questo fine settimana, in Primavera 1, si sarebbe dovuta giocare la quindicesima giornata con il pezzo forte rappresentato dal derby di Torino. Il turno si sarebbe dovuto aprire con il confronto tra Sassuolo e Pescara. Sarebbe poi proseguito con Milan-Empoli, Cagliari-Primavera, Genoa-Napoli, Spal-Inter, Fiorentina-Bologna, Torino-Juventus, Lecce-Sampdoria e Hellas Verona-Atalanta.

Per quanto riguarda i quarti di finale della TimVision Cup, le partite in programma ora congelate sono Fiorentina-Spal, Roma-Juventus, Sampdoria-Atalanta ed Empoli-Sassuolo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus alle strette: decisione drastica a sorpresa del club

Con alcune gare già da recuperare, la situazione del campionato Primavera 1 si fa sempre più difficile. In classifica, al momento comanda la Roma con 33 punti. Seguono: Cagliari 25; Torino 24; Inter e Sassuolo 22; Genoa, Atalanta e Juventus 21; Napoli, Sampdoria 19; Fiorentina 18; Milan, Empoli 17; Lecce, Hellas Verona 16; Spal 14; Bologna 10; Pescara 5.