Juventus alle strette: decisione drastica a sorpresa del club

L’attaccante spagnolo Alvaro Morata potrebbe non essere schierato da Allegri nel confronto tra Juventus e Napoli: il suo futuro è a Barcellona

La permanenza a Torino di Alvaro Morata sembra avere i giorni contati. L’attaccante spagnolo ha ormai preparato le valige perché il suo futuro prossimo si chiama Barcellona. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid lascerà la Juventus nei prossimi giorni per trasferirsi nella società blaugrana. Xavi Hernandez lo ha scelto per arricchire il suo potenziale offensivo rimasto orfano del Kun Auguero costretto al ritiro a causa dei problemi cardiaci riscontrati recentemente. A testimonianza dell’imminenza della chiusura dell’operazione potrebbe incidere un fattore…

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Allegri orientato a non schierare Morato contro il Napoli: lo spagnolo vicinissimo al Barcellona

Nel Barcellona, Alvaro Morata sembra destinato a prendere il posto di Luuk De Jong. L’attaccante olandese arrivato in estate in prestito dal Siviglia fino a questo momento ha segnato due reti in campionato. L’ultima, realizzata ieri sera a Maiorca, ha consentito ai blaugrana di imporsi in una sfida in cui nel secondo tempo ha rischiato qualcosa ed è servito un grande intervento di ter Stegen per evitare il pareggio della squadra di casa.

Alvaro Morata e la sua famiglia faranno dunque ritorno nuovamente in Spagna. Il trasferimento al Barcellona del calciatore nato a Madrid sembrerebbe ormai imminente. A tal punto che Massimiliano Allegri starebbe prendendo seriamente in considerazione se schierarlo o meno nel match di giovedì sera contro il Napoli. Il calciatore, secondo quanto riferito da ‘Tuttomercatoweb’ potrebbe non esserci con gli azzurri. Al suo posto potrebbe giocare Kean. Con i recuperi di Chiesa, Dybala e Bernardeschi le soluzioni comunque non mancano. La sua esclusione dall’undici da opporre alla squadra di Spalletti sarebbe l’ulteriore prova di un addio ormai imminente.

LEGGI ANCHE >>> “Mi arrivano brutti messaggi…”: caos Messi, annuncio a sorpresa

L’attaccante spagnolo era arrivato alla Juventus in prestito biennale dall’Atletico Madrid nella passata stagione. In quella circostanza, considerata anche la necessità per della squadra bianconera di aggiungere un attaccante al proprio organico vista la partenza di Higuain, a volerlo era stato Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano ha lasciato la panchina ad Allegri con cui Morata in questa prima parte di stagione ha totalizzato 7 gol in 23 partite.