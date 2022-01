“Positivo al Covid, è saltato”: calciomercato Napoli, colpo di scena

Il trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto subisce uno stop forzato, perché il presidente del club canadese è risultato positivo al COVID-19.

La giornata di domani avrebbe potuto essere significativa se non risolutiva del futuro di Lorenzo Insigne. A Roma, infatti, era stato fissato un vertice di mercato che avrebbe visto allo stesso tavolo l’entourage dell’attuale capitano del Napoli e i vertici del Toronto. L’incontro tuttavia è saltato. Ad ostacolarlo non sono state le leggi del calciomercato, bensì a causa del coronavirus. Bill Manning, numero uno dei canadesi, è in isolamento dopo essere stato trovato positivo.

Insigne-Toronto, salta l’incontro: il presidente è positivo al Covid-19

A riferire la notizia è stato Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato della ‘RAI’, il quale ha raccontato che il patron era atteso in Italia per domani, tuttavia non ha mai preso il volo. Aveva, infatti, effettuato il tampone molecolare proprio per essere abilitato a viaggiare, ma l’esito è stato positivo e quindi è stato annullato il viaggio. Manning è comunque asintomatico, ma i sospetti c’erano da giorni, avendo la figlia contratto il coronavirus. La ‘speranza’ del presidente del Toronto è quella di negativizzarsi presto e spostare di poco l’incontro, magari intorno al 10 gennaio.

Le ultime cifre di cui si parla in merito all’accordo tra il giocatore napoletano e il Toronto 11,5 milioni di euro netti a stagione più 4,5 di bonus, di questi 3,5 sarebbero raggiungibili con assist e gol. L’affare comunque vedrebbe la luce in estate e nel presente verrebbe soltanto fissato, per bloccare fin da subito il calciatore, già libero di trattare avendo il contratto in scadenza col Napoli a giugno del 2022.