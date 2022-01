Incredibile in Serie A: il calciatore è positivo e il trasferimento viene rimandato

Il COVID-19 è un vincolo anche per il calciomercato: Goldaniga ha visto rimandare il trasferimento dal Sassuolo al Cagliari a casa della sua positività.

Dopo un girone d’andata da dimenticare, il Cagliari sta cercando di rimettersi in carreggiata per la seconda parte di stagione per ottenere la salvezza e recuperare anche la brillantezza abbastanza recente nei ricordi. Per tale ragione, il club è piuttosto attivo sul fronte del calciomercato e tra gli acquisti vicini all’ufficialità c’è quello di Edoardo Goldaniga dal Sassuolo. Tuttavia, a causa del proliferare del coronavirus, bisognerà attendere prima di completare il tesseramento.

Goldaniga dal Sassuolo al Cagliari: affare rimandato per il Covid-19

Il difensore, infatti, attraverso i propri canali social ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19, ragion per cui non potrà sostenere le visite mediche di rito per firmare il nuovo contratto. Su Instagram ha scritto ai propri followers: “Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e sono in isolamento. Sto bene, spero a giorni di poter tornare operativo, sono molto carico per quello che mi aspetta”.

Goldaniga aveva comunque già raggiunto la Sardegna, per cui svolgerà sull’isola il periodo di isolamento in attesa di poter proseguire l’iter con il Cagliari. Le cifre dell’affare tra le due società sono state stabilite, quindi non c’è alcun rischio. Il difensore era in scadenza col Sassuolo e sarà tesserato per 400.000 euro e, come scrive sui social, non vede l’ora di cominciare la nuova avventura, seguendo mister Walter Mazzarri e cercando di portare la squadra in una posizione di classifica sicuramente più dignitosa e consona ai progetti societari degli ultimi anni. L’appuntamento col futuro è soltanto rimandato di qualche giorno.