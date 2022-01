Napoli, ecco l’indiscrezione: Spalletti avrà un rinforzo in tempo per la Juve

Secondo le informazioni riferite da SKY, Andrea Petagna del Napoli è risultato negativo all’ultimo tampone di controllo: sarà a disposizione per la gara contro la Juventus.

Senza Lozano, Osimhen ed Elmas, positivi al Covid-19, si fa dura per Luciano Spalletti immaginare una formazione in vista della gara contro la Juventus. Tuttavia, la settimana è cominciata all’insegna delle buone notizie. Oltre al guarito Insigne, in attacco ci sarà a disposizione anche Andrea Petagna. A riferirlo è il giornalista Francesco Modugno ai microfoni di ‘SKY Sport’.

Il centravanti era in isolamento fiduciario da alcuni giorni per essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19. Fortunatamente il tampone di controllo pare aver dato esito negativo, come riferito dal collega all’emittente satellitare: “Scenetta di qualche minuto fa che sintetizza la situazione qua a Castel Volturno: è andato via poco fa Andrea Petagna e gioiva perché si è potuto allenare. Ha rifatto i tamponi per l’ennesima volta e sono usciti negativi. E aveva quindi il piacere di tornare ad allenarsi ed essere a disposizione per Juventus-Napoli. Domani o dopo domani ci saranno nuovi test per la squadra”.

La speranza di Spalletti è quella di riuscire a recuperare altri giocatori in vista della sfida, mentre in difficoltà è anche la Juventus: in difesa mancheranno, ad esempio, sia Chiellini che Bonucci, il primo a causa del coronavirus e il secondo per affaticamento muscolare. Per le tante assenze, dovute soprattutto all’emergenza sanitaria in corso, si è considerata anche la possibilità di rinviare la sfida, ma al momento non ci sono gli estremi e dall’ASL non sono giunti alcuna decisione o alcuno sprono in tal senso. Gara confermata per il prossimo 6 gennaio alle 20:45.