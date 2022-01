“Ecco l’accelerata…”: Juve, decolla il mercato? L’annuncio in diretta

La Juventus avrebbe fatto dei nuovi passi avanti per Mauro Icardi, tuttavia la formula proposta dal PSG non convincerebbe i bianconeri.

Mentre Alvaro Morata è intrigato dalla possibilità di trasferirsi al Barcellona, la Juventus pensa ai possibili rinforzi offensivi per limitare i danni e portare in squadra un altro ambizioso elemento, anche per favorire una svolta di risultati dopo le grandi difficoltà di inizio stagione. Per una questione di budget e anche di fattibilità da subito, il nome che pare interessare di più è quello di Mauro Icardi. L’attaccante argentino attualmente al PSG è tra l’altro un vecchio pallino bianconero: le parti furono più o meno vicine già ai tempi dell’Inter.

