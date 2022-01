Doccia gelata per Al-Khelaifi: l’annuncio di Pochettino su Messi

Pochettino parla in conferenza stampa della positività di Lionel Messi al Covid: rivela quando tornerà in Francia

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa della positività al Covid-19 di Lionel Messi, attualmente fermo in Argentina in isolamento. Il campione di proprietà del Paris Saint-Germain aveva fatto l’augurio, tramite il proprio profilo ‘Instagram’, che il virus per questo 2022 potesse definitivamente sparire. Ironia della sorte? È stato proprio lui a contrarlo e non ha potuto perciò raggiungere il gruppo del PSG in vista della ripresa degli allenamenti. Pochettino, perciò, ha parlato proprio di questa situazione alla stampa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Pochettino non ha dubbi su Messi: “Tornerà quando sarà negativo al Covid”

Il PSG ha già diverse assenze per giocatori che sono risultati positivi al Covid-19: Bernat, Sergio Rico e Bitumazala, a cui si è aggiunto anche Lionel Messi. Ieri, infatti, il club ha ufficializzato la sua positività e ora la paura è che possano risultare ulteriori contagi dai nuovi tamponi che sono stati effettuati. Così ha infatti parlato lo stesso allenatore del club parigino in merito a questa questione: “Avere nuovi contagi purtroppo è una possibilità, nonostante le precauzioni che cerchiamo sempre di prendere”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è fatta: “Operazione chiusa per l’attaccante”

Ha poi affermato in riferimento a Messi, attualmente in isolamento in Argentina: “Sono quasi due anni che conviviamo con il virus e tutti sappiamo quello che non dobbiamo fare per evitare di essere contagiati e a nostra volta di contagiare gli altri. È vero, sono due anni, ma ormai abbiamo capito il modo in cui agisce. Leo Messi è in costante contatto con la nostra équipe medica e quando tornerà negativo sarà nuovamente qui con noi in Francia. Più di questo non sappiamo”. Oltre agli indisponibili per il Covid, saranno assenti anche Hakimi, Diallo e Gueye impegnati con la Coppa d’Africa.