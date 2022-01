Cagliari, la disastrosa previsione di Ventura che fa arrabbiare Mazzarri

Il Cagliari di Mazzarri arranca in classifica e l’ex allenatore Gian Piero Ventura non le manda a dire: “Sarà difficile salvarsi”.

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Cagliari e della Nazionale italiana tra le altre, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini de ‘L’Arena’. L’ex allenatore, oggi ritiratosi dai campi di gioco, ha analizzato il momento delle sue vecchie squadre, soffermandosi con particolare attenzione sul Cagliari di Walter Mazzarri. I sardi, dopo aver completato il girone d’andata con scarsissimi risultati, sono richiamati ad una risposta pronta e decisa sin dalla ripresa per evitare la retrocessione in Serie B.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari, la profezia di Ventura

Intervenuto ai colleghi de ‘L’Arena’, Gian Piero Ventura non ha esitato a ‘tirare le orecchie’ alla squadra rossoblù che in questo momento non sta vivendo un periodo affatto florido. Ecco uno stralcio di quanto dichiarato: “Il Genoa ed il Cagliari hanno fatto vedere davvero poco fino a questo momento. Sarà molto difficile per le ultime tre della classifica risalire e salvarsi”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, piove sul bagnato: spunta un altro positivo al Covid, è ufficiale

Poi prosegue: “Simeone? Mi sarebbe piaciuto allenarlo. L’ambiente che c’è e Verona l’ha rigenerato. Lui è sempre stato uno forte, ma a Cagliari ha avuto qualche scoria che l’ha fermato”.