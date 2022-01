Napoli, piove sul bagnato: spunta un altro positivo al Covid, è ufficiale

Il terzino destro Malcuit è risultato positivo al Covid mentre il tampone molecolare al quale si è sottoposto Petagna ha dato esito negativo

Non è certamente un momento positivo per il Napoli. E non solo per le situazioni legate al terreno di gioco da cui la squadra di Luciano Spalletti ha raschiato pochi punti nelle ultime partite. Il tecnico di Certaldo per il match contro la Juventus dovrà fare di necessità virtù a causa delle assenze. Per la sfida con i bianconeri, infatti, si è aggiunta una tegola in più. A causarla è stato il Covid-19, che non dà tregua lungo tutto il territorio nazionale. E non che altrove siano messi meglio.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, esito tamponi, crescono le assenze per Spalletti: anche Malcuit ha il Covid, Petagna è negativo

Da alcuni giorni, sia Malcuit sia Petagna erano in quarantena poiché avevano avuto contatti con persone risultate positive. Oggi il Napoli ha rivelato i risultati dei tamponi molecolari compiuti. Se per l’attaccante non vi è nessun problema poiché l’esame compiuto su di lui ha dato verdetto negativo non si può dire la stessa cosa per il terzino destro francese che al contrario ha contratto il Covid-19 e pertanto è isolato. Il calciatore è asintomatico. Nella nota con cui ha comunicato la notizia il Napoli ha ritenuto opportuno fare due specificazioni: entrambi i calciatori sono regolarmente vaccinati; la seconda – più importante – è che Malcuit non è venuto in contatto con il gruppo squadra poiché, come già detto, era finito in quarantena a causa del contatto con persone risultate positive già in precedenza.

La lista degli assenti per Luciano Spalletti continua dunque a cresce. L’allenatore toscano nella gara di giovedì sera contro la Juventus dovrà rinunciare ad otto calciatori.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, il clamoroso ritorno che nessun tifoso avrebbe immaginato

La lista degli indisponibili è infatti composta da Anguissa, Koulibaly e Ounas che non ci saranno perché saranno impegnati in nazionale per la Coppa d’Africa mentre Elmas, Lozano, Osimhen e ora anche Malcuit diserteranno l’incontro poiché sono isolati dopo essere risultati positivi. Infine, l’ultimo uomo che Spalletti non avrà a disposizione sarà Mario Rui, squalificato.