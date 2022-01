Spagna, è sfida tra assist-man: Trejo attende la rivelazione Riquelme

In Coppa di Spagna si sfidano due dei migliori assist man in Europa, ovvero Oscar Trejo e la talentuosa sorpresa Roro Riquelme.

Il turno odierno di Coppa del re mette contro i due principali assist ma rispettivamente di Liga e Seconda Divisione, ovvero Oscar Trejo e Roro Riquelme, rivelazione di questo inizio stagione. I due si affronteranno nel match di Coppa tra Rayo Vallecano e Mirandes, in un incrocio molto interessante.

Oscar Trejo guida la classifica assist del campionato spagnolo con 8 assist ed è anche tra i migliori sul palcoscenico europeo. In Serie A nessuno è arrivato a questo numero di assist e nei migliori campionati europei solo Alexander Arnold e Thomas Muller hanno ottenuto risultati migliori, quest’ultimo addirittura con ben 14 assist. In Italia guidano questa curiosa classifica due centrocampisti dell’Inter, Nicolò Barella ed il turco Hakan Calhanoglu.

Da Trejo a Riquelme, che numeri per quest’ultimo

Se da un lato in tanti si aspettavano numeri tali da Trejo, da sempre un grande uomo assist, è Roro Riquelme a sorprendere e non solo per i numeri in campo. C’è una curiosa statistica che lo riguarda che non è passata inosservata.

Riquelme guida la classifica assist della seconda divisione spagnola con ‘solo’ 861 minuti e 6 assist, quasi la metà del tempo in campo dei suoi avversari in questa specialità, ovvero Borja Sanchez e l’ex attaccante della Roma Umar Sadiq. Numeri e ‘minuti’ straordinari per un giocatore sempre più rivelazione con la maglia del Mirandes.