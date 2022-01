Calciomercato Genoa, non solo Miranchuk: nuovo colpo da Gasperini

Il Genoa rivolge lo sguardo ancora nell’Atalanta per rinforzare la squadra: dopo Miranchuk nel mirino pure Piccoli ma si attende…Zapata

‘La Gazzetta dello Sport’ ha fatto chiarezza sulla situazione di Roberto Piccoli. Il giovane attaccante italiano è in procinto di trasferirsi al Genoa già da alcuni giorni tuttavia al momento l’affare non si è sbloccato poiché vi è ancora bisogno di attendere un altro tassello per far incastrare tutte le tessere del puzzle e consentire a Andrij Shevchenko di abbracciare il nuovo rinforzo per la sua prima linea.

Genoa, dopo Miranchuk c’è anche Piccoli: l’Atalanta però aspetta prima il recupero di Zapata

Roberto Piccoli, in prestito allo Spezia nella passata stagione, è pronto ad iniziare un nuovo percorso di crescita. Malgrado la trattativa sia già stata imbastita e il calciatore sia ormai diretto al Genoa in prestito oneroso, la situazione resta in questo momento congelata.

Il motivo è da ricercare nelle difficoltà dell’Atalanta. I bergamaschi, infatti, stanno attendendo il pieno recupero di Dusan Zapata prima di liberare il giovane attaccante italiano. Il colombiano, infatti, non si è ancora ripreso totalmente dall’infortunio muscolare che lo ha bloccato prima di Natale.

Piccoli dovrà quindi attendere ancora un po’ prima di ricevere il via libera per trasferirsi al Genoa. Una situazione che i grifoni sperano possa definirsi nel giro di pochi giorni.

L’attaccante dovrebbe trovare maggiore spazio in rossoblù. In estate era invece stato vicino al ritorno allo Spezia. In quella circostanza però l’affare è sfumato per precisa volontà di Gian Piero Gasperini che ha preferito tenere con sé il giovane per utilizzarlo in caso d’emergenza. Il Genoa cerca con insistenza ormai da un po’ di tempo anche Miranchuk.

L’attaccante classe 2001 ha giocato però soltanto dieci spezzoni di gara in Serie A nella prima parte del campionato. Un unico gol realizzato nella prima giornata di campionato quando con la sua rete ha deciso in pieno recupero la partita contro il Torino (1-2). Da allora più nulla. Discorso differente nel passato torneo di massima serie quando malgrado non abbia trovato molto spazio dal primo minuto è riuscito comunque a firmare 5 reti in Serie A in 20 partite e un’altra marcatura in Coppa Italia.