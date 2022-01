Eriksen, l’annuncio dell’agente lascia tutti senza parole

Martin Schoots, agente di Eriksen, ha parlato del fututo dell’ex centrocampista dell’Inter in un’intervista al ‘Daily Mail’.

Il mondo si fermò durante quel Danimarca-Finlandia quando Eriksen si accasciò a terra. Sembra che sia trascorsa un’eternità, ma non bisogna mai dimenticare cosa ha rischiato il calciatore danese. Dopo che gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, il calciatore ha dovuto risolvere il contratto con l’Inter.

In Italia ci sono regole molto più ferree su questa tipologia d’infortuni. Eriksen adesso si sta allenando da solo in Svizzera, esattamente a Chiasso, in attesa di una chiamata di qualche altro club. Il centrocampista gradirebbe sia il ritorno in qualche squadra di Premier League che il ritorno all’Ajax.

Eriksen,l’agente: “Speriamo che possa alleanarsi con una squadra nei prossimi giorni”

Martin Schoots, agente di Eriksen, ha rilasciato un’intervista sul suo assistito al ‘Daily Mail’: “Controlli? Li ha effettuati poco prima di Natale. I risultati sono stati buonissimi e speriamo che possa alleanarsi con una squadra nei prossimi giorni. Inter? L’Italia è tra i pochi paesi che hanno queste regole così restrigenti. Ora pensiamo al futuro“.

Per il futuro di Eriksen non bisogna neanche scartare l’ipotesi di un possibile ritorno in Danimarca. In queste settimane è circolata l’indiscrezione di un interessamento per l’ex calciatore dell’Inter dell’Odense. Nei prossimi giorni conoscosceremo il destino del giocatore che ha unito tutto il mondo del calcio.