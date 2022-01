Inter, Marotta ha inviato la mail: contatti ufficiali con il club

L’Inter ha avvistato l’Ajax che sta trattando per prendere il portiere Onana a partire dalla stagione stagione.

L’Inter è saldamente in vetta al campionato e potrebbe aumentare ancora di più il proprio vantaggio su Milan e Napoli nel prossimo turno. I nerazzurri giocheranno contro il Bologna in trasferta, mentre la squadra di Pioli ed i partenopei giocheranno i due big match della prima giornata di ritorno contro, rispettivamente, Roma e Juventus.

I nerazzurri hanno dato inizio alla cavalcata di sette vittorie consecutive dopo che la difesa ha subito solo due gol nelle ultime sette giornate di campionato. Tra i protagonisti della difesa bisogna annoverare sicuramente anche Handanovic, ma l’Inter ha già preso il suo sostituito per il futuro.

Inter, Onana potrebbe svolgere in giornata le visite mediche

Come quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’Inter sta chiudendo l’affare Onana. La società meneghina ha avvisato, tramite una mail, l‘Ajax di aver avviato dei contatti con l’estremo difensore. Questa è prassi formale tra i club, visto che il camerunense a giugno si libererà a zero ed è già libero di poter firmare con un’altra squadra.

La trattativa tra l’Inter ed Onana è nata la scorsa estate ed è stata portata avanti in questi mesi. Il calciatore, in ritiro con il suo Camerun, in giornata potrebbe effettuare le visite mediche di rito per poi firmare il contratto con i nerazzurri. Dopo la Coppa d’Africa, il portiere concluderà la stagione con la maglia dell’Ajax.