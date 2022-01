Napoli, il clamoroso ritorno che nessun tifoso avrebbe immaginato

Il Napoli, visto le condizioni di Osimhen, sta pensando se prendere un altro attaccante con un’operazione low cost: si pensa a Quagliarella.

Il Napoli è atteso dal big match di dopodomani contro la Juventus all’Allianz Stadium. Gli azzurri dovranno difendere il vantaggio di cinque punti su bianconeri per cercare rafforzare la propria posizione tra le prime quattro della classifica. Spalletti ha gli uomini contati per la sfida contor i bianconeri, considerando le tantissime assenze.

Il tecnico toscano spera che sia Fabian Ruiz ed Insigne, guariti dal Covid-19, possano recuperare un po’ di condizione per il match di Torino. In questi giorni proprio sul capitano del Napoli si sono susseguite voci sull’accordo raggiunto con il Toronto per volare a giugno in Canada per giocare in MLS.

Napoli, si pensa a Quagliarella per rinforzare l’attacco

Se Insigne sembra essere destinato a lasciare la squadra della sua città, un altro giocatore napoletano potrebbe ritornare ad indossare la maglia azzurra. Secondo quanto riportato dal ‘Secolo XIX’, il Napoli starebbe riflettendo su far ritornare Fabio Quagliarella, 39 anni a fine gennaio, sotto l’ombra del Vesuvio dopo undici anni.

L’attaccante della Sampdoria lasciò il Napoli nel 2011 anche per motivi extra calcistici e con il suo ritorno nel team partenopeo potrebbe ricucire una ferita ancora aperta. I dirigenti azzurri sta vagliando dei nomi per l’attacco, considerando le condizioni ancora precarie di Osimhen. Da sottolineare che i doriani difficilmente lasceranno andare via il centravanti.