Salernitana, Iervolino punta in alto: accelerata per Sabatini

Danilo Iervolino punta sull’esperienza di Walter Sabatini per il rilancio della Salernitana: positivi i primi contatti col dirigente

La Salernitana di Danilo Iervolino pensa in grande ed oggi ha fatto il primo passo in questa direzione. In attesa di formalizzare l’acquisizione del club con i trustee, secondo quanto raccolto da SerieANews.com, l’ex proprietario di UniPegaso ha accelerato i contatti con Walter Sabatini, prima scelta per il controllo dell’area tecnica del club.

L’enorme esperienza dell’ex dirigente del Bologna ha conquistato Iervolino, che, a sua volta, gli ha descritto l’ambizioso progetto che ha in mente, sul campo e non solo. Il nuovo presidente punta a un rilancio sul brand del club granata, con investimenti importanti anche in città e sullo stadio.

Calciomercato, la Salernitana punta su Sabatini: le ultime

Il confronto, dunque, è stato positivo per entrambe le parti, che si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Per mettere nero su bianco le ottime sensazioni di queste ore servirà, però, superare degli importanti ostacoli burocratici.

Formalmente, infatti, Iervolino non è ancora il proprietario della Salernitana e potrebbe non esserlo per i prossimi 45 giorni. In una situazione del genere sarebbe impossibile incorporare Sabatini ed iniziare la rivoluzione necessaria sul mercato per tentare la strada verso una miracolosa salvezza.

I legali del nuovo patron sono al lavoro con i trustee per superare quest’impasse e poter così iniziare ad operare. È una delle condizioni poste da Sabatini, che non ha intenzione di ‘firmare’ una retrocessione: vuole che la Salernitana riparta subito ed ha in mente come fare. Il mercato è già nel vivo, non c’è tempo da perdere.