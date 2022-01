Serie A a confronto: Allegri è un disastro, Fiorentina alla ‘Italiano’

Nelle classifiche a confronto delle ultime due stagioni di Serie A emergono dati interessanti: l’Inter continua a crescere, Juventus in calo

Il Milan è fuori dalla Champions League della classifica solare del 2021. I rossoneri di Stefano Pioli occuperebbero la quinta posizione, dietro a Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. Con un dettaglio tutt’altro che trascurabile però perché la formazione di Stefano Pioli ha disputato una partita in meno rispetto a Juventus, Napoli e Atalanta.

Interessanti anche i dati emersi dal confronto tra le classifiche di questa stagione e di quella scorsa dopo 19 giornate. Vincenzo Italiano ha messo le ali alla Fiorentina, Allegri perde il confronto con Pirlo.

Serie A, classifiche a confronto: trend negativo per la Juventus, che balzo per la Fiorentina di Italiano

L’Inter non ha rivali in questa graduatoria. Nel 2021, i nerazzurri hanno totalizzato 104 punti in 43 partite frutto di 32 vittorie, 8 pareggi e soltanto 3 sconfitte. La squadra ora allenata da Simone Inzaghi ha siglato 104 gol e ne ha subiti 33 risultando ai primi posti della classifica europea.

Alle spalle dei nerazzurri, nel 2021 troviamo l’Atalanta che ha messo a registro 94 lunghezze. Seguono Napoli (91) e Juventus (88). Il Milan, distanziato da un solo punto, ha chiuso con 87.

Nella classifica che tiene conto della differenza di punti tra le due stagioni, borsino negativo per 9 squadre: Inter, Napoli, Atalanta, Roma, Fiorentina, Lazio, Bologna, Torino e Udinese.

Tra queste, la compagine viola è quella che ha fatto registrare la crescita più alta (+11 rispetto ad un anno fa). Peggio di tutte invece il Genoa (-7) ma occhio anche alla Juventus (-5), unica insieme al Milan (-1) a manifestare un saldo negativo tra le prime otto della classifica attuale.

Questa la situazione tra le formazioni di Serie A:

Inter 46 (41) +5

Milan 42 (43) -1

Napoli 39 (34) +5

Atalanta 38 (36) +2

Juventus 34 (39) -5

Roma 32 (37) +5

Fiorentina 32 (21) +11

Lazio 31 (34) +3

Empoli 27 in serie B

Bologna 27 (20) +7

Torino 25 (20) +5

Hellas Verona 24 (30) -6

Sassuolo 24 (30) -6

Udinese 20* (18) +2

Sampdoria 20 (26) -6

Venezia 17 in Serie B

Spezia 16 (18) -2

Genoa 11 (18) -7

Cagliari 10 (14) -4

Salernitana 8* in Serie B

una gara in meno