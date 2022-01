Serie A, giornata di campionato rinviata? La decisione della Lega

Arriva la decisione ufficiale per la prossima giornata di Serie A: nessun rinvio, il campionato si svolgerà regolarmente

La 20esima giornata di Serie A, prevista con le gare del 6 gennaio, è messa a rischio dalle numerose positività al Covid-19 registrate tra i giocatori delle diverse squadre. Molti i tesserati dei club risultati appunto positivi al virus. Tra cui anche nomi importanti come quelli di Musso, Mario Rui, Chiellini, Dzeko e diversi altri. In totale sono, fino ad ora, 83 i tesserati ad aver contratto il virus. Numeri che spaventano la Serie A. È perciò pochi minuti fa arrivata la decisione ufficiale da parte della Lega.

Serie A, arriva la decisione ufficiale della Lega: nessun rinvio per la 20esima giornata

La Lega ha preso la sua decisione, ora è ufficiale: non ci sarà nessun rinvio per la 20esima giornata di Serie A. Il campionato italiano è minato dalle tante positività al Covid, ma non c’è l’intenzione di rinviare le gare previste per il 6 gennaio. Le squadre, a meno che non bloccate dalle Asl locali, scenderanno regolarmente in campo per la ripresa del campionato dopo le festività natalizie. Pochi minuti fa è, infatti, arrivata la conferma della decisione presa dalla Lega tramite ‘ANSA’.

Così, dunque, recita il comunicato divulgato da ‘ANSA’: “Il calendario della prima giornata di ritorno della Serie A, in programma giovedì prossimo, rimane invariato: è quanto filtra dalla Lega calcio, alla quale la Salernitana ha rivolto una richiesta di rinvio della partita col Venezia per la quarantena decisa dalla Asl dopo le undici positività al Covid riscontrate. L’attuale regolamento non prevede la possibilità di rinvio con un tetto di giocatori disponibile, come nel campionato in corso. Nessun rinvio in discussione anche per le partite di Verona e Udinese, la cui trasferta potrebbe essere bloccata dalle Asl locali”