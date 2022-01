“Voglio tornare…”: occhio Inter, l’annuncio di Eriksen non lascia dubbi

Christian Eriksen torna a far sentire la propria voce dopo quanto avvenuto durante gli Euro2020: l’intenzione del danese è chiara

Christian Eriksen torna a parlare di quanto avvenuto durante gli Euro2020, un’esperienza da dimenticare ma che si è conclusa nel migliore dei modi possibile. Dopo il malore, infatti, il danese ha avuto modo di recuperare al meglio e di sfruttare il tempo di riposo per dedicarsi alle proprie cure e alla propria famiglia. Numero 10 della Danimarca, ex numero 24 dell’Inter: il giocatore ha ricevuto un affetto straordinario da parte di molte più persone di quante avrebbe mai immaginato. Ora è arrivato anche il suo annuncio. L’obiettivo è quello di tornare il prima possibile.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, nonostante la rescissione del contratto Eriksen non ha dubbi: l’obiettivo è tornare

L’obiettivo di Christian Eriksen è quello di tornare (e continuare) a giocare ad alti livelli. Il danese si sente bene, ha recuperato le sue condizioni fisiche ottimali e, nonostante il defibrillatore sottocutaneo, vuole ricominciare a giocare il prima possibile. Grato per l’affetto ricevuto e consapevole dell’impossibilità di poter giocare ancora in Italia, Eriksen ha dichiarato: “All’ospedale continuavano a ripetermi che arrivavano sempre più fiori. Io non sapevo cosa rispondere perché non mi aspettavo che la gente me ne mandasse perché ero morto per cinque minuti“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Mourinho esulta: visite mediche e rinforzo in arrivo

Christian Eriksen ha poi parlato con sicurezza dell’obiettivo per il futuro: “Voglio giocare il Mondiale in Qatar, è questo il mio obiettivo da sempre. Non so se ci riuscirò, ma questo è il mio orizzonte. Voglio tornare. Sono sicuro di poterlo fare, perché non mi sento diverso rispetto a prima. Fisicamente sono tornato nella forma migliore. C’è ancora un po’ di tempo e potrò testare se posso tornare ai livelli di prima. Il mio sogno è tornare a vestire la maglia della Nazionale e giocare nuovamente al Parken dimostrando che ciò che è successo non accadrà nuovamente. Voglio mostrare di potercela fare, il mio cuore non è un ostacolo“.