“Dieci positivi al Covid”: Serie A, un altro club rischia lo stop

Per la Serie A sono ore molto complesse a causa della nuova ondata di Covid. Un altro club ha annunciato la presenza di un vero focolaio.

La Serie A trema. La nuova ondata di Covid-19 ha aumentato in maniera esponenziale il numero di contagi in tutto il paese, investendo anche il calcio. Sono tanti, infatti, i casi di calciatori infettati dal Coronavirus e che sono costretti a rimanere a casa. Dal contagio alla quarantena per contatto stretto con un positivo, anche se in questo senso il Governo sta lavorando per alleggerire le cose.

Sta di fatto che il calcio, ancora una volta, dovrà far fronte agli effetti della Pandemia. La capienza negli stadi è stata ridosso, l’uso della mascherina sembra uno dei pochi mezzi a disposizione all’interno degli impianti per cercare di evitare il più possibile il contagio. Ma anche per quanto riguarda il regolare svolgimento delle partite le cose potrebbero complicarsi con il passare dei giorni.

Verona, focolaio Covid: ben dieci positivi tra giocatori e staff

In queste ore sono tantissimi i club che stanno comunicando casi di positività nel gruppo squadra. Uno di quelli in maggiore difficoltà è la Salernitana, con ben 14 contagi Covid tra giocatori e staff tecnico. La partita col Venezia, a questo punto, è a forte rischio con la ASL di competenza che avrà l’ultima parola sulla questione. C’è però un altra squadra che, proprio in queste ore, ha comunicato di avere una situazione molto simile.

Parliamo dell’Hellas Verona. Il club scaligero, infatti, ha diramato una nota dove ha annunciato di avere ben dieci positivi al Covid tra giocatori (8 elementi) e staff. Una situazione da monitorare attentamente, con il club che ha comunicato di essere in contatto costante con le autorità sanitarie competenti.