Calciomercato Milan, Maldini brucia tutti: ecco l’attaccante

Il Milan è intenzionato a prendere subito Kolo Muani. Maldini vuole evitare sorprese e inserimenti ed è pronto a sacrificare Pellegri.

Il Milan è da tempo sulle tracce del giovane attaccante francese del Nantes Kolo Muani. L’idea iniziale di Maldini era quella di prenderlo in vista della prossima stagione, ma, stando a quanto riporta SportMediaset, l’inserimento dell’Eintracht Francoforte e del Marsiglia potrebbero costringere il Milan ad accelerare.

Per questo motivo l’idea che circola nelle ultime ore dalle parti di Milanello è quella di chiudere subito e di anticipare il suo arrivo già in questa sessione di mercato. Nonostante l’imminente scadenza di contratto il Milan sarebbe pronto a pagare per averlo subito.

L’accordo, viste le premesse circa l’imminente scadenza di contratto, potrebbe essere trovato sulla base di 10 milioni di euro. Anche se Maldini è estremamente fiducioso di poter strappare qualche altro milioncino di risparmio.

Milan, Muani in entrata Pellegri in uscita

L’arrivo di Muani costringerebbe però il Milan ad intervenire sul mercato in uscita per sfoltire il parco attaccanti. L’unico giocatore al momento ufficialmente in lista di sbarco è Pietro Pellegri.

Il giovane attaccante di proprietà del Monaco non ha rispettato le attese della vigilia. Il suo rendimento è stato ben al di sotto della aspettative, complici anche problemi fisici. Per questo Pellegri potrebbe lasciare il Milan e trovare una sistemazione che gli consenta di giocare con maggior continuità.