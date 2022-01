“Contento…”: calciomercato Inter, arriva l’annuncio in conferenza

Simone Inzaghi ha parlato della trattativa tra l’Inter e Brozovic per il prolungamento contrattuale del croato.

L’Inter ha chiuso il girone di andata in vetta alla classifica. I nerazzurri hanno vinto le ultime sette gare di campionato, subendo solo due gol contro il Napoli di Spalletti. La squadra di Simone Inzaghi inizierà il 2022 domani con la trasferta contro il Bologna dell’ex Mihajlovic.

Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani: “Contro il Bologna sarà una partita molto complicata. Siamo consapevoli del loro valore. Servirà una prestazione importante. Emergenza Covid-19? C’è incertezza per tutte le squadre, dobbiamo essere pronti a qualsiasi cosa. Ci hanno riferito che domani si gioca”.

Inter, Inzaghi: “Brozovic prolungherà il contratto”

Il tecnico si è poi soffermato sulla situazione contrattuale di Brozovic: “L’ho detto più di una volta, è molto contento, un giocatore importantissimo in questa squadra. Credo che prolungherà il contratto. Per questi aspetti ci sono Marotta ed Ausilio che seguono le trattative, mentre io guardo al campo”.

Il contrattodi Brozovic con l’Inter scade il prossimo giugno, ma le parti sono molto vicine a trovare l’intesa definitiva. Tra domanda ed offerta c’è una differenza minima. L’annuncio del rinnovo del contratto del croato potrebbe arrivare la settima prossima, prima della gara di Supercoppa contro la Juventus.