Salta la Juve per Covid ma è incredulo: “Non capisco perchè…”

Juve Napoli, caos in vista del match di Serie A di domani. Il giovane Coli Saco della Primavera positivo all’ultimo minuto.

Juve Napoli rischia di diventare, ancora una volta, un vero e proprio caso. Il club di Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, atterrato poco fa a Torino Caselle in vista della gara di campionato di Serie A 2021/2022 di domani sera, è nell’occhio del ciclone. L’ASL Napoli 1 Centro ha dato il via libera alla partenza del club azzurro, ma tutto è cambiato nel giro di poche ore. Infatti sono stati bloccati Zielinski, Rrahmani e Lobotka. I tre, senza Super Green Pass poiché privi della terza dose di vaccino, sono stati messi in quarantena, ma il procedimento è giunto quando i tre si trovavano sull’aereo diretto a Torino.

cette période est cruel je ne comprends pas pourquoi je suis positive à la dernière minute mais c’est la vie j’accepte mon sort je croi en Dieu et je pense que c’était pas le moment pour moi de faire mes début en SerieA merci à tous pour vos message je reviendrai plus fort 😔💪🏿 pic.twitter.com/EblQhTTXMk — Coli SACO (@ColiSaco8) January 5, 2022

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juve Napoli, il giovane Coli Saco positivo all’ultimo minuto

Chi invece non è proprio partito è Coli Saco, giovane calciatore della Primavera che sembrava ad un passo dall’essere aggregato alla Prima squadra, in emergenza numerica per le numerose positività al Covid-19. Alla fine, la sua positività, non gli ha consentito di essere inserito nella lista dei convocati.

LEGGI ANCHE >>> “Venerdì le visite mediche”: Napoli, il caos Covid non blocca il calciomercato

Ecco quanto postato sul suo profilo Twitter: “Questo periodo è crudele. Non capisco perché sono positivo all’ultimo minuto, ma è la vita accetto il mio destino. Credo in Dio e penso che non fosse giunto il momento per me di debuttare in Serie A. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Tornerò più forte”.