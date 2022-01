Juventus-Napoli, ancora un comunicato: Covid, è ufficiale

Il Napoli comunica che Eljif Elmas è risultato negativo al COVID-19, quindi può tornare a disposizione della squadra per la sfida contro la Juventus.

Il bilancio in casa azzurra verso la sfida contro i bianconeri non è molto incoraggiante. Domani 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la squadra di Luciano Spalletti sarà in trasferta a Torino, ma dovrà fare i conti con numerose assenze. Innanzitutto, non ci sarà il principale condottiero: Luciano Spalletti è risultato positivo al coronavirus, sebbene asintomatico. Koulibaly, Anguissa e Ounas sono out poiché in procinto di disputare la Coppa d’Africa. Poi, c’è la conta dei positivi: Lozano, Osimhen, Malcuit e ultimi Mario Rui e Boffelli della Primavera. In questo gruppo rientrava anche Eljif Elmas, ma fortunatamente è arrivata la buona notizia: è guarito.

📌 Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già stata riscontrata in Macedonia ieri prima del rientro in Italia. pic.twitter.com/CMb76SkrFK — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 5, 2022

Come riferito dal club attraverso una nota ufficiale, il calciatore aveva effettuato un test per poter rientrare in Italia dalla Macedonia, dove aveva trascorso le vacanze natalizie in compagnia della squadra famiglia. In prima istanza era risultato negativo e infatti ha potuto rientrare in Italia. Poi, il centrocampista si è sottoposto a un ulteriore test molecolare, che ha confermato di aver superato il virus.

Una conferma che fa bene al Napoli, il quale è con l’acqua alla gola per il numero ridotti di calciatori arruolabili, quanto meno tra le cosiddette ‘prime linee’. Si è parlato anche della possibilità che l’ASL impedisca alla squadra di partire a causa del rischio focolaio, ma i casi accertati di COVID-19 pare siano indipendenti gli uni dagli altri e causati dai viaggi e le riunioni familiari dei calciatori, che non hanno avuto praticamente contatti fra loro.