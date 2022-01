“Lo fa sempre…”: Mondiali, l’ammissione di Montella su Balotelli

Vincenzo Montella, allenatore dell’Adana Demirsport, ‘sponsorizza’ Mario Balotelli per la Nazionale: “Parla continuamente della Nazionale”

Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di ‘Sportitalia’ nel corso della trasmissione ‘Aspettando Calciomercato’ della sua avventura in Turchia. Inevitabile poi il passaggio su Mario Balotelli che sta provando a tornare sui livelli di un tempo per riconquistare la Nazionale. Molti altri comunque i temi trattati dall’allenatore italiano.

Montella su Balotelli: “Parla continuamente della Nazionale, è motivato e sta facendo bene in Turchia”

In Turchia, Vincenzo Montella all’Adana Demirspor ha trovato Mario Balotelli. L’attaccante ex Inter e Milan è sbarcato nella Superlig per convincere Roberto Mancini a richiamarlo in Nazionale. “Meriterebbe una chance. Sta facendo di tutto per convincere Mancini a convocarlo. L’ho trovato molto determinato, vuole l’Italia e lo si capisce perché ne parla in continuazione. Sta mostrando un atteggiamento differente anche in allenamento quando è disposto anche a sacrificarsi proprio in virtù di questo obiettivo che si è posto. Mi auguro, intanto, di recuperarlo presto perché è molto importante per la nostra squadra”, ha detto Montella che al termine del girone d’andata occupa il sesto posto in classifica.

Il tecnico ha poi parlato pure di calciomercato esaltando il colpo della Fiorentina: “Jonathan Ikoné è un grande colpo. Può fare benissimo in Italia e nello scacchiere dei viola. In un momento come questo si è trattato sicuramente di un investimento importante compiuto dalla società. Anche Boga è un ottimo colpo per l’Atalanta“.

Infine sul campionato turco: “E’ un torneo in crescita, ancora non al pari dei campionati top sotto il piano del ritmo tuttavia le gare sono gradevoli e sempre aperte. Non vi è un risultato scontato. Con l’Adana stiamo facendo molto bene, mi auguro di poter proseguire così. La società è ambiziosa, l’ho accettata per questa ragione. In precedenza avevo rifiutato altre proposte”, ha concluso Montella.