Serie A, rinvio giornata: linea durissima dal Consiglio di Lega, la decisione

Caos Covid in Serie A in vista della ventesima giornata di campionato. Consiglio di Lega straordinario per decidere sul rinvio della giornata.

In Serie A è vero e proprio caos. I numerosi calciatori positivi hanno portato le ASL ad intervenire a gamba tesa sulla ventesima giornata di Serie A 2021/2022 in programma nella giornata di domani 6 gennaio 2022. Sembravano quattro le gare saltate, ma proprio in questi minuti sembra esserci una clamorosa decisione che farà discutere non poco.

Caos Covid in Serie A, Consiglio di Lega straordinario

Mentre si attendono decisioni ufficiali sul prossimo turno, oramai alle porte, proprio pochi istanti fa la Lega Serie A si è riunita in videochiamata per un Consiglio di Lega straordinario. Diverse squadre, infatti, sono state obbligate dalle ASL di competenza alla quarantena, ma la Lega potrebbe seriamente far prevalere la linea dura.

Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina ed il presidente della Lega Paolo Dal Pino non hanno intenzione alcuna di fermare il campionato ed ingolfare ancora di più i calendari, già ricchi di eventi sportivi programmati nei prossimi mesi. L’intenzione è di proseguire con il 3-0 a tavolino per le squadre che non si presenteranno regolarmente in campo.