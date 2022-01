Probabili formazioni e infortunati 20^ giornata: fuori Dzeko e…

Tutte le probabili formazioni della 20^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Bologna-Inter. Spicca anche la super sfida tra Juventus-Napoli

Tutto pronto per l’inizio della 20^ giornata di Serie A prima dell’ultimo turno di campionato che sancirà il ritorno in campo dopo la sosta invernale. Cresce l’attesa per la super sfida tra Juventus-Napoli. Massima attenzione anche al match tra Salernitana-Venezia, match a rischio rinvio.

Probabili formazioni 20^ giornata Serie A

Bologna-Inter

Bologna (3-4-2-1): Skoruspki; Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Sanchez

Sampdoria-Cagliari

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Verre, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo

Cagliari (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Carboni; Bellanova, Nandez, Deiola, Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti

Lazio-Empoli

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Cutrone

Spezia-Hellas Verona

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Sala, Bastoni, Maggiore, Reca; Manaj, Nzola

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Sutalo, Cetin; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Atalanta-Torino

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic, Ilicic; Muriel

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria

Sassuolo-Genoa

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Portanova, Cambiaso; Destro, Pandev

Milan-Roma

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Giroud

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Abraham, Zaniolo

Salernitana-Venezia

Salernitana (3-5-1-1): Fiorillo; Bogdan, Gyomber, Gagliolo; Kechrida, Kastanos, L. Coulibaly, Obi, Ranieri; Ribery; Simy

Venezia (4-3-3):Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyinee, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Johnsen

Fiorentina-Udinese

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Callejon

Udinese (3-4-1-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pussetto; Deulofeu, Beto

Juventus-Napoli

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, L. Pellegrini; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Kean

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

Infortunati 20^ giornata: Inter senza Dzeko

L’Inter dovrà fare a meno di Dzeko dopo la recente positività al Covid. Emergenza positività anche in casa Salernitana, Napoli, Bologna e Genoa. Nella Juventus non ci sarà Ramsey, mentre Bonucci potrebbe stringere i denti e recuperare per il match contro il Napoli.