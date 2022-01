PSG, ricominciano i botti: contratto quadriennale in arrivo

Il PSG comincia il 2022 nel migliore dei modi: Marquinhos è pronto alla firma del rinnovo fino al 2026.

Il contratto del difensore Marquinhos con il PSG è in scadenza nel 2024. La società parigina conta molto sul contributo del proprio capitano e per tale ragione intende blindarlo per più tempo possibile. Le parti sono a lavoro per un nuovo legame fino al 2026. Il 27enne ha ancora tutta l’età e anche l’esperienza per continuare a essere un condottiero della formazione parigina.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, si tratta per il rinnovo di Marquinhos fino al 2026

Secondo le informazioni raccolte da ‘TMW’, i contatti tra la dirigenza francese e l’entourage del brasiliano proseguono e sono piuttosto proficui. La sensazione è che l’annuncio del rinnovo possa arrivare a breve, ma al termine della sessione invernale di calciomercato. La volontà tra le parti è comune. D’altronde soltanto qualche settimana fa Leonardo, direttore sportivo del PSG, non aveva fatto troppi giri di parole su Marquinhos e alla domanda sul futuro aveva concretamente risposto: “Resterà qui a vita, non vuole andare via”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, ancora un comunicato: Covid, è ufficiale