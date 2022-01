Calciomercato Milan, Botman a gennaio? Sì, ma a una sola condizione

Il Milan non molla la pista che porta a Sven Botman. L’affare resta complicato per gennaio, ma una condizione può sbloccare tutto: l’indiscrezione di SerieANews.com

A caccia di un difensore dopo l’infortunio di Simon Kjaer, il Milan resta vigile sul mercato. La short-list di Maldini e Massara è ormai ristretta a pochi nomi, tutti giovani e con le caratteristiche ritenute ideali per il progetto rossonero.

Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato delle diverse opzioni che erano al vaglio della dirigenza milanista. Sì Bremer, sì Gatti, ma sì anche e soprattutto Sven Botman. Il centrale di proprietà del Lille è il nome principale per la difesa di Stefano Pioli.

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, l’olandese piace per caratteristiche fisiche e anagrafiche, ma il suo cartellino (ad oggi) resta un affare tutto altro che semplice. Il Lille continua a fare muro alle offerte ricevute per gennaio, alzando oltremodo le proprie richieste (addirittura sui 35-40 milioni di euro) per scoraggiare le pretendenti al ragazzo.

Calciomercato Milan, Botman a gennaio? Si sblocca ad una sola condizioni: le ultime

Il Milan lo sa bene, ma non molla. I primi contatti con l’entourage del calciatore sono stati positivi e per lo stesso Botman, i rossoneri sarebbero una tappa assai gradita. Gradita soprattutto rispetto all’opzione Newcastle, ultimo in classifica e lontano dall’essere una meta ambita per il centrale olandese.

Secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione, l’affare Milan-Botman in questa sessione di gennaio resta complicato. Soprattutto per costi. Una sola condizione, però, può sbloccare tutto: gli ottimi rapporti tra il club rossonero ed il Lille. Se il Milan riuscirà a toccare le corde giuste (magari con la formula o la contropartita giusta), l’olandese può essere un investimento concreto già in questo mese di gennaio.

Ad oggi, però, difficile dirlo: la questione Botman è in stallo e ai rossoneri (e alle altre pretendenti) non resta che aspettare e comprendere il da farsi. La volontà del Milan, intanto, resta chiara: anticipare la concorrenza che, a giugno, si preannuncia spietata. Non solo Chelsea e le altre big della Premier, ma anche le altre grandi di Italia (Inter, Roma, Napoli e Juventus) proveranno ad iscriversi alla corsa per il giovane e forte centrale olandese.