“Giocheranno con la mascherina”: Agnelli e De Laurentiis gelati

In bilico Juventus-Napoli di stasera, dopo gli ultimi sviluppi. Dal ‘Fatto Quotidiano’ la proposta che non piacerà ad Agnelli e De Laurentiis.

Per ora, si gioca. Ma tutto potrebbe ancora cambiare. Sono ore concitate in vista della sfida di stasera che vedrà scendere in campo la Juventus ed il Napoli, dopo l’isolamento imposto dalla Asl partenopea n. 2 a Piotr Zielinski, Stanislav Lobotka e Amir Rrahmani. I tre, come confermato da ‘Sky Sport’, a sorpresa potrebbero anche giocare a patto però di non avere altri contatti “civili”. Tradotto: un gran caos e poca chiarezza, per una giornata di campionato destinata a lasciare dietro di sé tante polemiche.

Juve-Napoli, la proposta che non farà piacere ad Agnelli e De Laurentiis

Ad andare all’attacco nella giornata odierna è stato ‘Il Fatto Quotidiano’, che ha messo nel mirino la situazione definendola “grottesca”. Il motivo? È presto detto. “La Serie A non contempla rinvii, come detto, ma allo stesso tempo le squadre bloccate dai medici non possono giocare. Sono due livelli decisionali – il calcio e la sanità locale – che non comunicano tra di loro. Il Napoli ha convocato tre giocatori – Zielinski, Lobotka e Rrhamani – perché i tamponi sono negativi, ma poi la Asl li ha fermati lo stesso perché avevano avuto contatti stretti con i compagni contagiati. Convocati, ma in quarantena”.

Da qui, la provocazione lanciata alla Lega e alle Aziende sanitarie locali. “La stessa Asl intanto chiede ai calciatori ‘di attenersi scrupolosamente al massimo rispetto delle norme di contenimento e riduzione del rischio’. Per gente che di lavoro fa uno sport di contatto, la prescrizione fa un po’ ridere. Giocheranno con la mascherina o eviteranno i contrasti?”. La partita è in bilico: la Juventus ed il Napoli attendono, ulteriori sviluppi sono previsti a breve.