Calciomercato Cagliari, Mazzarri accontentato: pupillo in arrivo

Cagliari in fermento dopo l’arrivo di Lovato dall’Atalanta: ora nel mirino c’è Baselli, ai margini nel Torino. Accordo in vista.

L’arrivo (in prestito secco) di Matteo Lovato rappresenterà soltanto il primo passo. Il Cagliari, infatti, si appresta a diventare tra i principali protagonisti di questa sessione invernale del mercato. Con il tecnico Walter Mazzarri, di recente, è stato fatto il punto al fine di individuare i giocatori ritenuti utili alla causa che consentirebbe di potenziare l’attuale rosa e fornire un contributo importante in fase realizzativa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Cagliari, ecco Baselli: accordo in vista

In cima alla lista del direttore sportivo Stefano Capozucca c’è il nome di Daniele Baselli, finito ai margini nel Torino dopo l’arrivo in panchina di Ivan Juric: appena 5 presenze in campionato, per un totale di 138 minuti trascorsi all’interno del rettangolo di gioco. Troppo poco per il centrocampista, che ha chiesto alla dirigenza granata di essere ceduto altrove. A lui sono interessate pure Genoa, Venezia e Sampdoria tuttavia il Cagliari di recente ha intensificato i contatti raggiungendo l’accordo con il giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Cagliari, Mazzarri in attesa: nome grosso per il tecnico

I sardi, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, gli hanno proposto un contratto fino a giugno che prevede un rinnovo biennale automatico in caso di salvezza. Un’offerta molto gradita da Baselli, il quale ha già dato il proprio assenso al trasferimento. Restano da sistemare gli ultimi dettagli, poi potrà finalmente sbarcare nell’isola e tornare sotto i riflettori. Il Cagliari gongola ma non basterà: per recuperare i 6 punti di svantaggio rispetto allo Spezia servirà anche un attaccante visto che Keita Balde è impegnato in Coppa d’Africa e Leonardo Pavoletti fin qui non ha convinto del tutto (2 gol in 17 apparizioni).