Calciomercato Cagliari, Mazzarri in attesa: nome grosso per il tecnico

Bajrami piace molto al Cagliari che però deve prima avere certezze sul futuro di Nandez. Nel frattempo il Sassuolo è alla finestra.

Nedim Bajrami è uno dei migliori prospetti dell’Empoli di Andeazzoli. Il 22 centrocampista albanese, autore questa stagione di 17 presenze e 4 reti, è di certo uno dei giocatori con più mercato in questo momento in casa Empoli.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Bajrami interessa molto al Cagliari di Mazzarri. I sardi, chiamati ad un mercato impegnativo per invertire la rotta in classifica, hanno visto nell’albanese il rinforzo ideale.

Molto però dipenderà dalla situazione Nandez. Se il centrocampista uruguaiani dovesse lasciare Cagliari in questa sessione di mercato, i rossoblù avrebbero un bel tesoretto da reinvestire. E potrebbero quindi decidere di prelevare Bajrami.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Bajrami, non solo il Cagliari: occhio al Sassuolo

Non c’è solo il Cagliari sul centrocampista. Un’altra seria pretendente per Bajrami è il Sassuolo. I neroverdi avrebbero da mettere sul piatto oltretutto una situazione di classifica nettamente migliore, con la certezza per Bajrami di giocare anche il prossimo anno in Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Napoli, ancora un comunicato: Covid, è ufficiale

Proprio per questo a pesare potrebbe essere l’offerta economica che il Cagliari si appresterebbe a fare. Di fronte ad una cospicua cifra potrebbe essere l’Empoli a imporsi e a scegliere di cedere il giocatore ai sardi e non al Sassuolo.