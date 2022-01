“Occasione difensore…”, calciomercato Milan: le ultime di Schira

Il Milan a caccia di un difensore: tra i tanti nomi, quali ipotesi per il dopo-Kjaer? Le ultime di Nicolò Schira in diretta a SerieANewsTV

L’infortunio di Kjaer è stato un brutto colpo e adesso il Milan ha bisogno di un nuovo centrale da cui ripartire. Anche perché la stagione è ancora lunga e la rosa di Pioli non può permettersi una lacuna di queste dimensioni. Soprattutto in un periodo storico come questo, traviato dalle assenze e dai possibili focolai. Ragion per cui, il Milan è al lavoro per trovare un nuovo centrale.

“Dal prestito, i rossoneri si stanno convincendo per muoversi sui binari di un’operazione a titolo definitivo”, spiega Nicolò Schira in diretta a SerieANewsTV, facendo riferimento alle strategie di Maldini e Massara.

Milan, ecco la strategia per il difensore: le ultime di Nicolò Schira

Di qui, Schira spiega il cambio idea del Milan: “Siccome l’occasione di prendere un difensore forte c’è già adesso, tipo Botman, allora meglio spendere in questo gennaio. Anche perché il Milan avrebbe dovuto spendere tanto già in estate. Al di là dell’infortunio, Kjaer non è più un ragazzino e serviva comunque un difensore. E poi, non sappiamo se Romagnoli (in scadenza a giugno, ndr) rinnoverà o meno”.

Schira, infine, puntualizza: “Se guardiamo al mercato attuale, il Milan è l’unica che può provare a mettere a segno un certo tipo di investimento. Anche se l’idea al principio era diversa. I rossoneri vorrebbero comunque provare un prestito oneroso, con obbligo di riscatto. In questa maniera, l’investimento importante per il difensore slitterebbe al prossimo esercizio, gravando sul bilancio della stagione 2022-2023 e non su quello attuale”.