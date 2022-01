Alle 14.30 spazio a ben due match di questo primo turno del 2022 della Serie A. Scendono in campo anche Spezia e Verona.

Una situazione particolare, quella vissuta dal Verona nelle ultime ore. Il Covid ha nuovamente investito la Serie A, ed in particolare gli scaligeri contano all’interno del gruppo squadra tantissimi contagi. Nonostante questo, però, nessun veto da parte dell’ASL locale che ha comunque permesso ai ragazzi di Igor Tudor di partire per la trasferta di La Spezia. E cosi il match tra le due squadre si svolgerà regolarmente alle 14.30, nonostante ci siano state decisione ben diverse con situazioni simili a quella del Verona. Nemmeno a dirlo, per entrambe le squadre i tre punti sono un obiettivo fondamentale anche per cominciare bene il nuovo anno, ma soprattutto per muovere la classifica.

Spezia-Verona, le formazioni ufficiali

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo, Strelec. Allenatore: Thiago Motta

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Pandur; Tameze, Günter, Ceccherini; Casale, Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor

ARBITRO: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Paganessi e Pagnotta. Quarto uomo: Minelli. Var: Valeri. Avar: Valeriani.