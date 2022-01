L’Inter ha scelto il nuovo vice Dzeko: si può chiudere subito

L’Inter avrebbe già individuato il nuovo vice Dzeko in vista della seconda parte di stagione. Il club nerazzurro potrebbe confermare anche Sanchez, rigenerato dalla cura Simone Inzaghi

L’Inter potrebbe basare il mercato di gennaio sulla caccia a un vice Dzeko in grado di sostituire il centravanti bosniaco in chiave turnover. Impossibile arrivare a Scamacca, blindato dal Sassuolo e valutato circa 40 milioni dal club neroverde. L’Inter potrebbe rimandare l’assalto sul centravanti ex Ascoli solamente alla prossima estate.

Occhio al possibile interesse per Caicedo. L’attaccante del Genoa potrebbe completare il reparto offensivo dell’Inter garantendo esperienza e fisicità nel tema tattico di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro riabbraccerebbe il centravanti dopo la precedente avventura alla Lazio. Nessuna conferma, ma la trattativa potrebbe decollare a prescindere dalla conferma di Sanchez.

Caicedo vice Dzeko: l’Inter valuta l’affondo sul mercato

Simone Inzaghi potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per cercare di convincere la dirigenza nerazzurra a puntare su Caicedo come rinforzo offensivo in vista delle prossime settimane. L’ex Lazio, autore di una prima parte di stagione decisamente deludente al Genoa, complice gli infortuni, potrebbe vestire nerazzurro in caso di addio a Sanchez, ma anche in caso di conferma del cileno.

Caicedo rappresenterebbe la giusta alternativa a Dzeko, soprattutto dal punto di vista fisico e dal punto di vista del gioco di sponda. Bisognerà capire se il Genoa aprirà all’addio del centravanti già nel mercato di gennaio. Come riportato da Di Marzio, il club ligure potrebbe tornare alla carica per Piatek, aprendo, di fatto, le porte per la cessione dell’ex Lazio già a gennaio.