“Senza personalità…”, Mourinho non ha pietà e lo boccia in diretta a DAZN

Dopo la sconfitta della sua Roma contro il Milan, Mourinho ha criticato duramente l’arbitro Chiffi per la sua direzione di gare

La Roma ha perso questa sera contro il Milan per 3-1. La gara si è sbloccata dopo otto minuti grazie al rigore realizzato da Giroud. Il penalty è stato concesso da Chiffi, dopo aver rivisto l’azione al VAR, per un tocco di braccio di Abraham sul tiro di Theo Hernandez. Gli altri due gol per i rossoneri sono stati segnati da Messias e da Leao, mentre la rete dei capitolini è stata siglata da Abraham.

José Mourinho ha commentato la sconfitta dei suoi ai microfoni di ‘DAZN’: “Siamo stati in partina fino all’espulsione di Karsdorp, ma abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Sbagliamo tanti passaggi, perdendo troppo facilmente la palla. Siamo un team di media qualità, che poteva avere qualche punto in più”.

Roma, Mourinho: “Chiffi è andato senza personalità al VAR”

Il tecnico portoghese ha continuato il suo intervento, criticando molto la direzione di gara di Chiffi: “Se devo parlare di errori tecnici, allora devo parlare sia dell’arbitro che del VAR. Sul primo rigore non si vede chiaramente il tocco di Abraham. Aureliano era a casa, ma ha fermato il gioco. Ho chiesto di rivedere le immagini ed anche i miei collaborati non hanno trovato nulla”.

Mourinho ha poi concluso il suo intervento: “Vogliamo uniformità di giudizio. A livello arbitrale siamo sempre noi quelli sfortunati. Se fai il fenomeno al VAR blocchi la gara. Chiffi è andato senza personalità a rivedere l’azione. Non ha avuto il coraggio di non concedere il rigore al Milan”.