“Con pochi spiccioli…”: Donnarumma, la stoccata durante Milan-Roma

E’ Maignan il grande protagonista di Milan-Roma. I tifosi elogiano il portiere rossonero e dimenticano Donnarumma.

La scorsa estate il Milan ha perso due pedine fondamentali del calibro di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. L’addio del portiere rossonero è stato accolto in malo modo dai tifosi e dalla società visto che l’estremo difensore ha lasciato la società che lo ha cresciuto a costo zero.

Dopo Donnarumma il Milan ha però trovato Mike Maignan, grande scoperta della dirigenza rossonera e diventato ben presto idolo dei tifosi. Nella serata odierna il francese è stato assoluto protagonista nella vittoria del club milanese nel delicato match contro la Roma. I tifosi hanno commentato sui social non risparmiando frecciate al suo predecessore. Inoltre in tanti hanno elogiato la dirigenza rossonera che, è riuscita, ad acquistare uno dei migliori portieri in circolazione senza un grande esborso.

#Maignan è un portiere eccezionale. Complimenti al #Milan, era difficilissimo sostituire #Donnarumma, invece con pochi spiccioli ha blindato la porta per una decina di anni…#MilanRoma pic.twitter.com/qWWAtn1Q3z — Massimo Balsamo (@Massimo_Balss) January 6, 2022

Altro che Donnarumma, Maignan ancora protagonista

Nel big match dell’Epifania Stefano Pioli, causa infortuni e positività al Covid, ha dovuto fare a meno di tutta la difesa rossonera. Maignan si è cosi ‘caricato sulle spalle’ la squadra ed ha realizzato almeno tre grandi interventi straordinari.

Grandi parate e grande sicurezza, il Milan ha totalmente ‘dimenticato’ Donnarumma ed i tifosi sono ormai ‘pazzi’ del forte estremo difensore francese. Il Milan conquista tre punti importanti, avvicina l’Inter in classifica e Maignan assume ancora una volta un ruolo fondamentale per la squadra e per i tifosi rossoneri.