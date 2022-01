Milan, decisione presa: scelta ufficiale a sorpresa del club

In occasione di Milan-Roma sarà Theo Hernandez a indossare la fascia di capitano per i rossoneri. Una scelta dovuta anche alle assenze per Covid-19.

Ripresa di campionato difficile in Serie A a causa della presenza di un elevato numero di calciatori risultati positivi al Covid-19, dopo la sosta per le vacanze natalizie e di inizio anno. Un bilancio che non ha lasciato indenne praticamente quasi nessun club del massimo campionato nazionale ma, nonostante ciò e la situazione delicata, la Lega ha stabilito che non ci saranno interruzioni. Fin quando saranno disponibili almeno 13 calciatori, come recitano le direttive UEFA, si scenderà regolarmente in campo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!