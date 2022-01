“Si sono ritirati”: Milan e Juve, torna possibile il grande colpo di mercato

Il Liverpool sembra essersi ritirato dalla corsa ad Asensio del Real Madrid. Si aprono quindi spiragli di inserimento per Juve e Milan.

Niente Liverpool per Marco Asensio, con interessanti scenari di mercato che si aprono anche per le italiane Milan e Juve. I colleghi di ElNacional hanno ricostruito le ultime vicende di mercato del centrocampista spagnolo.

In scadenza nel 2023, Asensio sembrerebbe non intenzionato a rinnovare con il Real, il quale, dal canto suo, non si opporrebbe certo ad una cessione al momento. Su di lui era quindi piombato il Liverpool, pronto a fare di Asensio il perno del suo centrocampo.

Il calciatore in un primo momento aveva tentennato, salvo poi aprire alla soluzione inglese. Troppo tardi, però. Il Liverpool infatti si è infine ritirato, preferendo puntare su altre soluzioni per il suo mercato in entrata.

Asensio, spiragli per Milan e Juve: la situazione

Ecco quindi che su Asensio si sono fiondate altre squadre. Oltre al Siviglia e all’Arsenal, in corsa per il centrocampista spagnolo anche il Milan e la Juve. I bianconeri sono intenzionato a svecchiare e rinnovare un centrocampo che non garantisce un adeguato rapporto qualità/prezzo e potrebbero trovare proprio in colui che fu il loro ‘giustiziere’ in una recente finale di Champions League un ottimo elemento.

Il Milan dal canto suo potrebbe invece far valere gli ottimi rapporti a livello societario con il Real. Maldini potrebbe quindi ripercorrere gli affari Theo Hernandez e Brahim Diaz e provare a regalare a Pioli un colpo da novanta per il centrocampo rossonero.