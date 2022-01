“La vergogna…”: Milan-Roma, l’episodio che fa infuriare i giallorossi

Sfida all’insegna della polemica quella tra Milan e Roma. A fine primo tempo l’episodio sotto la lente d’ingrandimento è un possibile rigore su Zaniolo.

La sfida tra Milan e Roma è impregnata di polemiche, dovute alle scelte arbitrali e diversi episodi sui quali porre la lente d’ingrandimento. Nel primo tempo è stato preso in considerazione, ad esempio, il supposto fallo di mano di Abraham in area di rigore su azione di Theo Hernandez. Col supporto della tecnologia Chiffi ha stabilito si trattasse di un movimento da punire con l’assegnazione del rigore più il giallo per l’attaccante giallorosso. Una scelta che ha fatto insorgere i tifosi della Roma, intervenuti nuovamente alla fine della frazione di gioco per un’altra azione su cui riflettere.

Milan-Roma, è polemica per un rigore su Zaniolo

In pieno recupero avviene un contrasto che vede protagonisti Tonali e Zaniolo. I due sono fianco a fianco spartendosi il controllo del pallone e s’incrociano le ginocchia. Il calciatore del Milan cerca di divincolarsi, tirando la maglia del rivale. L’episodio non viene rivisto al VAR, poiché l’arbitro non ritiene sia da analizzare nemmeno al check.

La trattenuta non segnalata scatena nell’immediato l’ira dei tifosi della Roma, che considerano siano stati usati due pesi e due misure diversi nel momento di analisi delle azioni più discutibili del primo tempo. “Un rigore grande come una casa”, riflette un tifoso, trovandosi d’accordo con diversi altri. Ad esempio si legge: “Se un giocatore (Abraham) si avvicina con la spalla alla traiettoria di un tiro, senza toccarla, è rigore. Se uno (Tonali) invece trattiene e quasi toglie la maglia ad un altro (Zaniolo) buttandolo a terra, allora no. La vergogna”. Decisa la posizione dei tifosi.