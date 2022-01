Atalanta, è arrivata la notizia che farà sorridere Gasperini

Il Covid-19 ha risparmiato l’Atalanta di Gasperini. José Palomino e Juan Musso sono risultati negativi: c’è l’annuncio ufficiale.

L’emergenza Covid-19 sembra aver investito, ancora una volta, la Serie A. Il massimo campionato italiano, dopo la pausa per le festività natalizie, sembra essere rientrato in quel vortice di contagi che oramai in moltissimi ritenevano superato. Così non è e l’emblema del pericolo sono i numerosissimi casi di calciatori positivi al Coronavirus e gli interventi delle ASL nell’ultimo turno di campionato. Una situazione decisamente caotica che preoccupa anche il Premier Mario Draghi che, oggi, ha telefonato a Gabriele Gravina per capire quali sono le intenzioni di Lega Serie A e FIGC. Tra i club che hanno risentito meno dell’ultima variante Covid-19, Omicron, c’è sicuramente l’Atalanta.

Atalanta, Musso e Palomino negativi

La squadra di Gian Piero Gasperini, nelle ultime settimane, ha riscontrato la sola positività di Juan Musso e di José Palomino. I due sono stati gli unici a dover essere isolati dopo essere risultati positivi ai tamponi molecolari di routine ed hanno concluso la quarantena.

Oggi, però, è finalmente arrivata una buona notizia per Gian Piero Gasperini. Come riferisce ‘Fantacalcio.it’, il tecnico, in vista della sfida casalinga contro il Torino di Ivan Juric, ritrova i suoi due tesserati che, finalmente, sono risultati negativi al tampone. Dunque, dopo l’esito negativo, Musso e Palomino tornano a disposizione.