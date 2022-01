Al-Khelaifi senza pace: l’intimidazione alla stella del PSG

La stella del PSG, Neymar, viene minacciato sui social da Conor McGregor: ecco qual è stato il motivo dell’intimidazione

Torna a far parlare di sé Conor McGregor, che in Italia ha attirato l’attenzione qualche tempo fa per l’aggressione denunciata da Francesco Facchinetti. Il pugile è noto ormai per i suoi comportamenti non propriamente pacati e, questa volta, vittima della sua ira è stato un giocatore molto importante tra le file del Paris Saint-Germain. Neymar, stella del club di Al-Khelaifi, è stato infatti minacciato sui social dallo stesso McGregor. Ecco il motivo della rabbia dell’irlandese nei confronti del calciatore.

Neymar difende Oliveira, McGregor non la prende bene: arriva l’intimidazione via social per il giocatore del PSG

È bastato poco per scatenare la reazione di Conor McGregor che via social e quindi pubblicamente ha lanciato un’intimidazione diretta a Neymar. Il giocatore del PSG ha voluto, infatti, dimostrare la sua vicinanza al brasiliano Charles Oliveira, che è tra l’altro un suo amico. Non è solo un suo amico, però, perché il lottatore è anche rivale di McGregor ed è proprio riconducibile a questo la reazione dell’irlandese. Un’intimidazione che di certo non è passata inosservata.

McGregor ha, infatti, condiviso sul proprio profilo ‘Instagram’ una story con una foto dello stesso Neymar ritratto con l’amico Oliveira e ha scritto come didascalia: “Smoke the two of these“, che tradotto in italiano significa: “Mi sbarazzerò di quei due“. Immagine e frase seguite anche dall’emoticon di una pistola. Un messaggio che non lascia poi molto spazio all’immaginazione e che spiazza sia il giocatore sia il club parigino, ma anche i tifosi del PSG. L’immagine è stata, infatti, in pochissimo tempo diffusa nel web ma i diretti interessati hanno, almeno fino a questo momento, evitato di rilasciare dichiarazioni in merito a quanto avvenuto.