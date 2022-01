Genoa, colpaccio per Shevchenko: visite mediche e firma in arrivo

Il Genoa chiude un colpo in attacco per questa sessione di calciomercato: ecco Yeboah dallo Sturm Graz.

In casa del Sassuolo i rossoblu di Sheva erano quasi riusciti a fare bottino pieno con una rete di Mattia Destro. La gara è terminata in pareggio ma i segnali possono essere più rincuoranti per l’allenatore ucraino in vista della seconda parte di stagione. Un respiro di sollievo arriva anche dal mercato, perché i primi rinforzi offensivi stanno giungendo. In particolare, è stata la giornata di Kelvin Yeboah, giovanissimo elemento offensivo di nazionalità italiana e origini ghanesi.

Genoa, arriva Kelvin Yeboah: il rinforzo per l’attacco di Sheva

Stando a quanto riferisce ‘SKY’, l’accordo tra i genoani e lo Sturm Graz, proprietario fino a questo momento del cartellino dell’attaccante, è stato trovato e nelle prossime ore il calciatore sosterrà la visite mediche già in città. Per la squadra guidata da Sheva si tratta di qualcosa di più di una scommessa, poiché il prezzo è piuttosto elevato. Yeboah sarà prelevato per la cifra di 6,5 milioni di euro, per cui la prospettiva è che d’immediato possa essere utilizzato nell’orizzonte dei titolari.

D’altronde, si tratta di un classe 2000 nipote dello storico attaccante ghanese, Anthony Yeboah. È giunto in Italia nel 2004 e vanta esperienza con Monza, Novara e Gozzano a livello giovanile, successivamente l’approdo al West Ham. Prima di arrivare allo Sturm Graz è stato in Austria, al WSG Wattens. Per questa stagione conta già 11 reti in 18 partita contro le 10 in 31 match dell’anno scorso. Al Genoa potrà svolgere il ruolo di prima o seconda punta, facendo coppia con Destro o sostituendosi a lui a seconda del 4-3-3 o del 3-5-2 che schiereranno i rossoblu.