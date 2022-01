“Riecco il pallino di Conte…”: Inter, occhio all’asse di mercato col PSG

Layvin Kurzawa è nel mirino dell’Inter, che avrebbe già avviato i contatti col PSG. Si tratta di un calciatore che piaceva anche a Conte.

L’Inter ha terminato la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A con un allenamento allo stadio, praticamente. Il Bologna, fermato dall’autorità sanitaria, a causa della diffusione del contagio di coronavirus tra calciatori e staff tecnico, non è sceso in campo e la squadra guidata da Inzaghi ha optato per rendere quantomeno fruttuosi i 45′ sul terreno di gioco in attesa che venisse annullata la sfida. Tuttavia, durante la giornata si è potuto approfittare anche di un summit di mercato tra i dirigenti presenti e l’allenatore nerazzurro.

Inter su Kurzawa del PSG: piaceva anche a Conte

Durante il confronto tra le parti, riferisce ‘SportMediaset’, è evinta la necessità di intervenire in sede di calciomercato. Tra gli argomenti caldi, infatti, si è parlato del rinnovo di Marcelo Brozovic ma anche dei rinforzi sulla fascia sinistra. Per quanto riguarda il contratto in scadenza nel giugno del 2022, non dovrebbero esserci problemi. L’intesa è stata trovata e si attende soltanto il rientro in Italia del patron Zhang per mettere nero su bianco: la base dovrebbe essere di circa 6 milioni di euro a stagione d’ingaggio.

Per ciò che concerne l’out sinistro, invece, è tornato in auge il profilo di Layvin Kurzawa, in forza al PSG. Il calciatore era seguito dall’Inter già ai tempi di Antonio Conte in panchina. Pare, infatti, che il giocatore piacesse proprio all’ex tecnico nerazzurro. Al momento, sarebbero stati avviati i contatti tra le due società e potrebbero tramutarsi in un accordo per un prestito secco fino al termine della stagione per il 29enne di origine polacca.