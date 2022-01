“Sarei felice se venisse qui”: Genoa, il tecnico strizza l’occhio all’attaccante

Il Genoa potrebbe perdere l’attaccante Ekuban prima del previsto. In Turchia c’è un club molto interessato al rossoblù.

Il Genoa di Andrij Shevchenko cerca punti utili per sollevare la china in classifica e uscire dai bassifondi dell’elenco di Serie A 2021/2022. Una stagione sciagurata, fino a questo momento, per i rossoblù guidati dall’ex attaccante del Milan. Con l’avvento della nuova proprietà, però, il futuro non sembra oscuro. Nonostante il club ligure si sia già affacciato sul mercato in entrata, però, la società potrebbe anche decidere di far partire chi non ha avuto molto spazio fino a questo momento.

Calciomercato Genoa, Ekuban piace in Turchia

Uno di questi potrebbe essere Caleb Ekubhan. L’attaccante ventisettenne del Genoa sembra essere finito nel mirino del Konyaspor, club secondo in classifica nella Super Lig turca. A dare conferma dell’interessamento è stato Ilhan Palut, allenatore del club che, ai microfoni del quotidiano ‘Hurriyet’ ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Ecco quanto ammesso: “Sarei molto felice se Ekuban venisse qui. Lui è uno dei miei giocatori preferiti. Quando abbiamo parlato con la nostra dirigenza ho detto che lui potremmo usarlo in qualsiasi zona dell’attacco. E’ uno che sa giocare per la squadra e che potrebbe adattarsi al nostro sistema di gioco. Sarei molto felice se se il trasferimento andasse a buon fine. Ma devo ammettere che non è un’operazione facile”.