“Vicino all’Inter”: la rivelazione del procuratore sorprende i tifosi

Calciomercato Inter, spunta la rivelazione che sorprende i tifosi nerazzurri: Miniero rilascia dichiarazioni inaspettate su Bergwijn

Francesco Miniero, rappresentante dell’agenzia Muy Manero in Italia, ha parlato dell’attuale situazione di Steven Bergwijn. Non solo del presente, ma anche in un certo senso del passato. L’olandese di proprietà del Tottenham non sta infatti trovando molto spazio nell’attuale gestione di Antonio Conte, nonostante un contratto a lungo termine firmato con gli Spurs dal momento che è in scadenza nel 2025. L’attaccante è rappresentato proprio dalla Muy Manero, per questo motivo Miniero a ‘CMIT TV’ ha rilasciato su di lui delle dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi dell’Inter.

Calciomercato Inter, la rivelazione di Miniero: “Steven Bergwijn è stato vicino al club”

Steven Bergwijn, olandese ala sinistra ma che può giocare anche a destra o come punta centrale, è approdato tra le file del Tottenham a gennaio del 2020, acquistato per 30 milioni di euro dal PSV Eindhoven. Con la gestione di Antonio Conte, però, sta trovando poco spazio e viene impiegato raramente dal primo minuto dei vari match. Anche per questo motivo, quindi, l’attaccante non ha collezionato ancora gol in Premier League ma solo un assist, in 8 gare giocate fino a questo momento.

Francesco Miniero, che rappresenta in Italia l’agenzia del classe 1997, ha rivelato a ‘CMITV’ un retroscena che riguarda un club in particolare della Serie A, ovvero l’Inter: “Bergwijn è stato vicinissimo all’Inter, ma poi in estate è andato via Spalletti. Se fosse arrivato un tecnico che giocava con il 4-2-3-1 o il 4-3-3 sarebbe arrivato in nerazzurro“. Una dichiarazione che stupisce i tifosi nerazzurri, anche perché poi l’affare di calciomercato non si è mai effettivamente concretizzato. In merito al presunto interessamento del Napoli al suo profilo, invece, l’agente ha rivelato: “Vederlo a Napoli sarebbe un onore, ma non c’è davvero nulla”