Serie A, il Covid inguaia il club: i positivi ora sono quindici

Pessime notizie per il club di Serie A, c’è il comunicato: cinque nuovi positivi per l’Udinese, quattro sono giocatori

Non c’è tregua in Serie A per le nuove positività al Covid-19. Alcuni club sono stati colpiti più di altri ed è questo sicuramente il caso dell’Udinese. La società ha infatti reso noto, tramite un comunicato ufficiale, che sono stati riscontrati nuovi casi di Covid all’interno del gruppo squadra e non solo.

Ci sono quindi cinque nuovi positivi, quattro di questi sono calciatori mentre uno è un membro dello staff. Si fa sempre più problematica la situazione per i bianconeri, che hanno visto rinviare già due gare: dovranno infatti recuperare i match contro la Salernitana e contro la Fiorentina. A rischio, ora ancor di più, la sfida prevista domenica 9 gennaio contro l’Atalanta.

Serie A, comunicato ufficiale per l’Udinese: risultati altri cinque nuovi positivi al Covid

L’Udinese quindi, tramite una comunicato ufficiale divulgato sui propri canali ufficiali, ha reso nota l’attuale situazione vissuta all’interno del club, duramente colpito dalle positività al Covid. Come si legge dalla nota: “Udinese Calcio comunica che, in seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati cinque nuovi casi di positività al Covid-19 (quattro giocatori ed un membro dello staff)”.

“Il Club – si legge andando avanti nel comunicato – ha attivato le procedure previste dalle normative e dai protocolli in essere informando le autorità sanitarie competenti. I membri del gruppo squadra attualmente positivi e, dunque, in isolamento sono 15 (12 calciatori e 3 componenti dello staff)“. Altri quattro giocatori che hanno contratto il virus e sfida contro l’Atalanta, che dovrebbe disputarsi domenica 9 gennaio alla Dacia Arena, sempre più a rischio rinvio. Salirebbe così a tre il numero di partite che i bianconeri dovrebbero poi andare a recuperare, in un calendario già fitto di impegni.